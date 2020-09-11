美西野火至少15死 逾50萬人撤離家園

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社加州克洛維斯11日電） 美國西岸各州的消防人員今天持續對抗空前規模的野火。目前大火已造成15人喪生、共逾50萬人撤離家園。官員更警告，未來幾天死亡人數可能還會增加。

在破紀錄的熱浪和乾燥強風助長下，末日般的野火封鎖加州、俄勒岡州與華盛頓州大片地區，損失規模無法計數。

名為「8月複合大火」（August Complex Fire）的野火，昨天成為加州有紀錄以來規模最大的火災。加州西北部原本有多場野火，但火勢在高溫與風勢助長下結合起來，燒毀廣達74萬6000英畝的乾燥植被。

加州森林防火廳（Cal Fire）昨天傍晚表示，截至當時為止，全加州已有超過260萬英畝的土地被燒毀。

在毗鄰加州的俄勒岡州，則有超過50萬人遭到撤離。俄勒岡州政府在聲明中指出，消防人員「視人命安全為要務，目前他們正在對抗俄勒岡州創紀錄的90萬英畝野火」。

州長布朗（Kate Brown）表示，過去72小時慘遭祝融的土地面積，是俄勒州年平均值的兩倍；至少5座城鎮被「大幅摧毀」。

布朗在記者會上說：「我們從未看過這種規模不受控制的火災肆虐我們州。」

現在大型野火變得愈來愈常見。世界氣象組織（World Meteorological Organization）表示，2015至2019這5年間，野火「前所未見地」嚴重，特別是在歐洲與北美地區。

氣候變遷使旱象擴大，為野火失控蔓延製造有利條件，引發空前的物質和環境損失。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）

© 2020 AFP