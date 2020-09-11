英國與日本達成脫歐後首份重大貿易協議

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（法新社倫敦11日電） 英國和日本今天宣布達成雙邊貿易協定大致協議，成為英國脫離歐洲聯盟（EU）後談成的首份重大貿易協議。

日本外務大臣茂木敏充與英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）今天舉行視訊會議，就英國脫歐後兩國計畫簽署的「英日全面經濟夥伴關係協定」（UK-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement）達成大致協議。

特拉斯表示：「這對英國和日本是歷史性的一刻，這是我們脫歐後首份重大貿易協議。」

特拉斯說：「這份協議…遠超越現有（日本與）歐盟的協定，因為它替英國製造業、食品和飲料業，以及科技企業爭取到新贏面。」

她並表示，這是英國朝向加入「跨太平洋夥伴協定」（Trans-Pacific Partnership，TPP）邁進「重要一步」。

日本與英國的新貿易協定內容，大致上承襲去年已生效的「日本與歐盟經濟夥伴協定」（Japan-EU EPA）優惠關稅規定。由於英國自今年1月1日起不再屬於歐盟，因此不適用這份協定。

英國國際貿易部發布聲明表示，新的英日貿易協定將使得英國對日本貿易額估計增加152億英鎊（約新台幣5711億元）。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP