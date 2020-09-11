遭爆試圖淡化疫情 川普否認對美國人民說謊

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（法新社華盛頓10日電） 華府調查記者伍德華（Bob Woodward）的新書披露美國總統川普刻意試圖淡化2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）危機後，川普今天堅稱他從未就疫情危險性對美國人民說謊。

川普在專訪錄音內容中，向伍德華坦承他知曉2019 冠狀病毒疾病獨特的危險性，卻又在公開場合淡化疫情，此舉讓距離選舉日不到8周的選情拉警報。

川普在白宮匆促召開的記者會上被記者直問「為何對美國人民說謊」時，川普回應：「我沒有說謊。」

川普堅稱，自己是為了要大家維持冷靜，才會在公開場合緩和疫情危險性。共和黨籍的川普民調落後民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden），且因處理疫情危機一事，面臨美國民眾排山倒海而來的責難。

川普自認政府做得很棒，還說他不想表現出一副驚恐的樣子。

但伍德華的新書「憤怒」（Rage，暫譯）昨天公布多則訪談內容摘錄和錄音，把川普推上了火線。

當晚，川普打電話進福斯新聞（Fox News）主持人尚漢尼提（Sean Hannity）的節目做出反擊，今天清晨又接受福斯新聞電台（Fox News Radio）專訪，內容聚焦在他獲得挪威國會一名右翼議員提名角逐諾貝爾和平獎一事。

接下來一整天，川普在推特上瘋狂針對各種話題發表推文，從宣稱北韓領導人金正恩「非常健康」，到批評伍德華，還轉發一名近日曾在造勢場合出現，穿着打扮受到他欣賞的粉絲。

川普對於外界批評往往斥之為「假新聞」，並聲稱白宮相關新聞報導中經常出現的無名消息來源根本不存在。

但這幾招在伍德華新書這個例子起不了作用。書中令人震驚的爆料內容，憑藉的多半是川普自己和伍德華公布的錄音。伍德華最知名的事跡之一是揭發水門案，拉下前美國總統尼克森（Richard Nixon）。

川普在一則推文中挖苦伍德華，說這位傳奇記者要是認為他的發言「這麼糟糕或危險」，那當下為何不立刻報導出來，以拯救生命？

川普主張：「因為他深知這些是好的、適當的答案。冷靜，不要驚慌！」

川普究竟為何會在選舉這年給伍德華這麼多權限貼身採訪，是華府許多內部人士想問的問題。伍德華獲得18次專訪川普的機會，川普也完全同意將訪談內容錄音。

川普今天解釋：「我這麼做是出於好奇。」

據白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）所言，川普這麼做「是因為他是史上最公開透明的總統」。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP