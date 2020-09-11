遭逢示威後首度訪俄 白俄羅斯總統14日會蒲亭

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（法新社莫斯科11日電） 克里姆林宮今天表示，白俄羅斯總統魯卡申柯14日將在俄羅斯與總統蒲亭會談。執政多年的魯卡申柯，現正面臨白俄民眾抗議他繼續當權。這次將是他遭逢示威後首次訪問俄國。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，當局尚未宣布這次「工作性質的訪問」會在俄國哪裡舉行，而且會後無計畫召開兩國領袖記者會。

這將是魯卡申柯（Alexander Lukashenko）贏得備受爭議的大選引爆抗議以來，首次訪問俄羅斯。

魯卡申柯已誓言不會讓權給反對派。反對派則主張自家候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya），才是8月9日大選的合法當選人。季哈諾夫斯卡婭在遭白俄官方施壓後，接受鄰國立陶宛的庇護。

白俄首都明斯克（Minsk）連續3個周末出現約10萬人與會的大型示威，預計本周末也會有抗議活動。

俄羅斯雖是魯卡申柯最強大的盟友，但魯卡申柯與俄羅斯關係多變，有時還會讓俄國與歐洲聯盟（EU）相互牽制以從中牟利。但他開始面臨國內大規模示威後，仍是向蒲亭尋求建議和協助，兩位領袖經常通電話。

俄羅斯已提供魯卡申柯軍事援助，同時敦促白俄進一步與俄國融合。

兩國已建立「俄白聯盟」（Union State of Russia and Belarus），連結彼此的軍事和經濟，但魯卡申柯反對完全統一，蒲亭則多次要求讓雙方關係更緊密。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）

© 2020 AFP