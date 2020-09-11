韓亞航空21億美出售案告吹 國營行庫馳援紓困

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（法新社首爾11日電） 韓國現代產業開發集團（HDC）以21億美元收購虧損的韓亞航空（Asiana Airlines）股權案今天告吹，韓國公營行庫將金援紓困，以協助韓亞航空9000名員工保住飯碗。

以現代產業開發集團為首的集團去年12月同意向韓亞航空的最大股東錦湖工業(Kumho Industrial) 購入控股權 ，在這起總金額達2.5兆韓元（約21億美元）交易中挹注新資金。

然而，韓亞航空公布今年前6個月營運虧損達2680億韓元，債務膨脹至11.5兆韓元。韓亞航空自4月以來已經取消大多數的國際航班，旗下9000名員工每個月放15天無薪假。

現代產業開發集團試圖再對韓亞航空進行多次實地查核，而被視為想強迫韓亞航空降價。

韓亞航空主要債權銀行韓國產業銀行（Korea Development Bank ，KDB）今天宣布，錦湖工業已經向現代產業開發集團通知終止收購。

韓國產業銀行和南韓輸出入銀行（Export-Import Bank of Korea）將再挹注韓亞航空2.4兆韓元，以協助韓亞航空維持營運。

© 2020 AFP