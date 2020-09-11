NBA季後賽湖人3連勝聽牌 火箭面臨淘汰

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（法新社奧蘭多10日電） 戴維斯今天拿下29分、12籃板，率湖人110比100獲勝，在NBA季後賽次輪以3比1「聽牌」，輸球的火箭則是面臨淘汰。

美國職籃NBA西區頭號種子洛杉磯湖人在季後賽次輪首戰敗給第4種子休士頓火箭，但接下來連贏兩場，在系列賽反倒取得2比1領先。

今天的第4戰，湖人首節在戴維斯（Anthony Davis）8分、7籃板帶領下，26比22領先火箭。次節湖人打出11比5開局，將領先擴大達兩位數。上半場火箭3成55整體投籃命中率，不及湖人的4成88，其中三分球命中率2成31，也不及湖人的4成，是落後幅度加大的關鍵。上半場湖人以57比41領先火箭。

下半場開打後，湖人再打出8比3開局，以65比44領先超過20分。前3節打完，湖人以86比70握有16分領先。末節火箭反撲，但先前「失血」過多，最終湖人仍以10分之差拿下勝利。

今天湖人有6人得分達兩位數，除了戴維斯的「雙十」、詹姆斯（LeBron James）的「准大三元」，替補的卡盧索（Alex Caruso）攻下16分，朗多（Rajon Rondo）板凳出發也有11分、10籃板、8助攻演出，葛林（Danny Green）、卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）則分別獲得10分。

火箭這場比賽4人得分破十，其中以獲得25分的衛斯布魯克（Russell Westbrook）最高，哈登（James Harden）今天雖進帳21分，但包括三分球6投1中在內，11次出手只命中2球，高登（Eric Gordon）、瑞佛斯（Austin Rivers）則分別拿下19分、14分。

© 2020 AFP