巴林與以色列發展外交關係 巴勒斯坦遭孤立

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（法新社耶路撒冷12日電） 分析家指出，巴勒斯坦當局長期以來與不同利益的中東國家建立穩固的關係，但在不斷變化的區域聯盟中，逐漸遭到孤立，亟需拉攏新盟友。

法新社報導，美國總統川普11日稍早在華盛頓宣布，以色列與巴林達成「和平協議」。巴林決定和巴勒斯坦的宿敵展開外交關係，對巴勒斯坦來說，不啻是一大打擊。

巴勒斯坦的怒氣來得很快，巴勒斯坦當局一名高級官員向法新社表示，這項協議無異是「在巴勒斯坦當局和巴勒斯坦人民的背後捅刀」。

由22個成員組成的阿拉伯聯盟（Arab League）本周舉行高峰會，與會外長們沒有支持巴勒斯坦的行動，並未發聲譴責8月由美國居中斡旋的以色列與阿拉伯聯合大公國關係正常化協議。

以阿協議8月宣布後，巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organisation）高官艾希拉維（Hanan Ashrawi）在推特上吐苦水稱：「願您永遠不會被『朋友』出賣。」

阿拉伯聯合大公國15日將與以色列在白宮簽署協議，將成為繼數十年前埃及、約旦之後，第3個與以色列建立完整關係的阿拉伯國家。

川普在一則關於巴林和以色列協議的推特聲明中說，以阿協議簽署典禮將有巴林官員出席。

© 2020 AFP