網傳美西野火因激進份子而起 FBI出面闢謠

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（法新社華盛頓11日電） 網路上盛傳美國俄勒岡州奪命野火肆虐是「極端份子」縱火所致，聯邦調查局（FBI）對此表示，散播假消息將不利控制火勢。

法新社報導，俄勒岡州（Oregon）是美國西部幾個面臨野火威脅的州之一，野火在這些地方已奪走數十條人命，迫使成千上萬的人撤離。

一些社群媒體用戶再往上將野火與反法西斯主義運動（Antifa）連結，後者是個左傾、無具體組織的運動，致力在網路上和其他公開場合對抗法西斯主義，是保守派的眼中釘。

FBI波特蘭辦公室在聲明中說：「陰謀論和假消息佔去全天候工作、試圖控制火勢的地方警消單位手上寶貴的資源。」

「FBI波特蘭辦公室和地方執法單位接獲極端份子得為釀成俄勒岡州野火負責的通報，FBI和地方行政部門已調查多個這樣的通報，發現這種說法並非事實。」

其中一個有關反法西斯主義運動者是縱火犯的說法，源自羅梅洛（Paul Romero Jr），此人先前競選俄勒岡州的聯邦參議員失敗。

「紐約時報」指出，在波特蘭連月來的反歧視抗議活動期間，當地不時傳出左傾與右翼團體衝突，一些保守派民眾也因謠言而激發出恐懼和憤怒。

推特與臉書出現謠言稱俄勒岡的野火是左傾極端分子縱火所致，使得民眾拒絕配合當局疏散，聲稱要留下保衛家園不讓左傾分子劫掠。

© 2020 AFP