連獲阿聯及巴林承認 以色列與川普雙贏

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（法新社華盛頓11日電） 中東的巴林今天宣布將與以色列關係正常化，成為繼阿拉伯聯合大公國之後，又一承認以色列的阿拉伯國家；這對以色列及居中斡旋的美國總統川普來說是雙贏局面。

巴林同意簽署協議讓以色列及美國保守派距離夢想更進一步，他們始終想在不讓巴勒斯坦建國下，做到阿拉伯國家承認以色列。

經美國居中牽線，阿拉伯聯合大公國8月13日與以色列達成協議，兩國關係將邁向正常化。以色列、阿聯與巴林將於9月15日赴美國白宮簽署協議。

巴林王國由遜尼派穆斯林掌權，但境內什葉派人口眾多，與伊朗關係特別緊張，因此相當仰賴美國，美國第5艦隊司令部就設在巴林。

川普於2017年上任後一改前總統歐巴馬政策，罔顧人權疑慮而批准對巴林軍售，並鼓勵巴林加強與以色列的非官方關係。川普女婿庫許納（Jared Kushner）去年還在巴林首都麥納瑪（Manama）啟動美國政府的中東和平計畫。

美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）中東計畫主任韋克士勒（Will Wechsler）說，波斯灣阿拉伯人察覺到美國逐漸卸下領袖角色，對此「深具擔憂」。

傳統的阿拉伯勢力中心如埃及、敘利亞、伊拉克目前都陷於國內事務抽不開身，波斯灣國家愈來愈擔心非阿拉伯國家影響力滲透，例如什葉派的伊朗、與穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）關係密切的土耳其，以及蒲亭（Vladimir Putin）治下的俄羅斯。

韋克士勒說：「現在的情況是，能抵禦那些國家的新聯盟已浮現。」但他也指出，以色列與波斯灣阿拉伯國家「不是自然形成的盟邦，它們之間有文化差異，只是正設法克服，且在地緣政治和機會上有相同的看法」，尤其是經濟商機。

而對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）來說，獲得巴林承認是一着妙棋。

繼埃及、約旦分別於1979年、1994年承認以色列之後，阿聯和巴林是26年來再次承認以色列的阿拉伯國家，這讓以色列盼獲國際接納的目標又近了一步，也更強化與中東地區的連結。

尼坦雅胡為此做出的讓步，主要是放棄並吞約旦河西岸大部分佔領區，但這絕非允許巴勒斯坦人建國。不過，阿拉伯聯合大公國和巴林都表示仍支持巴勒斯坦人建國。

韋克士勒認為對以色列來說，並吞約旦河西岸會是「策略上的大災難」，而與阿聯和巴林簽署關係正常化協議，實際上促使以色列「避免搬石頭砸自己的腳」，尤其川普在11月的美國總統大選未必穩贏，民主黨的拜登（Joe Biden）有可能當選。

巴林打算承認以色列的消息一出，巴勒斯坦很快就加以譴責，稱這項協議是阿拉伯國家又一次「背後捅刀」，擔心建國目標逐漸失去阿拉伯國家的支持。

至於渴求連任的川普，自然沒放過這個自賣自誇的機會，白宮也大肆宣揚川普已獲提名角逐諾貝爾和平獎，其實角逐程序只需一名國會議員提交文件。

川普在成功促成協議簽署後，更有理由宣稱自己是以色列長久以來的盟友，他先前已違背國際共識，承認耶路撒冷是以色列首都。

左傾的「美國進步中心」（Center for American Progress）資深研究員卡圖裡斯（Brian Katulis）樂見巴林與以色列達成協議，但質疑川普在其中的角色。

他說，巴林與以色列的協議無助於緩和與伊朗的緊張關係，也幫不了巴勒斯坦建國，「這協議主要是多年來持續進行的利益及結盟關係轉移的結果」。

卡圖裡斯說：「以色列與巴林及阿聯關係正常化的協議，都不太可能從根本上改變中東整體不穩的態勢。」

© 2020 AFP