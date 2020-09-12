金塊末節大反撲勝快艇 背水一戰成功續命

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（法新社奧蘭多11日電） NBA金塊今天在背水一戰，在第4節發動大反撲，以111比105逆轉擊敗快艇，在系列賽追成2比3。

美國職籃NBA季後賽次輪，西區第2種子洛杉磯快艇與第3種子丹佛金塊的系列賽，快艇打完前4場，以3比1「聽牌」。

今天的第5戰，上半場落後12分的金塊，在下半場逐漸收復失土，尤其末節打出21比8攻勢，以94比88反倒領先6分。快艇之後幾度進逼，但始終未能將比分超前，最終金塊以6分之差驚險拿下勝利。

金塊今天在背水一戰贏球，系列賽追成2比3，但快艇仍保有「聽牌」優勢。

這場比賽的首節，快艇在雷納德（Kawhi Leonard）攻下12分帶領下，以28比23領先金塊。上半場金塊三分球命中率剛好3成、投籃命中率3成78，不及快艇的5成63、5成12。快艇在雷納德、喬治（Paul George）、貝佛利（Patrick Beverley）分別拿下14分、13分、10分的情況下，在中場以56比44將領先拉開到兩位數。

下半場開打，金塊在米爾塞普（Paul Millsap）單節14分帶領下，在打完3節後，以73比80將落後縮小到個位數，讓金塊正式吹起反攻號角。

金塊今天除了莫瑞（Jamal Murray）攻下26分、約基奇（Nikola Jokic）有22分、14籃板的「雙十」成績，米爾塞普攻下17分；莫堤・莫里斯（Monte Morris）和葛蘭特（Jerami Grant）分別獲得12分和10分。

快艇的雷納德今天轟下全場最高36分，喬治也貢獻26分，馬克斯・莫里斯（Marcus Morris Sr.）、貝佛利分別拿下12分、10分。

© 2020 AFP