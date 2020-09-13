大直美談逆轉：如果沒打到1小時就輸掉比賽，不是超尷尬的嗎?

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（法新社紐約12日電） 日本好手大直美今天先失1盤後倒趕兩盤，1-6、6-3、6-3解決白俄羅斯強敵艾薩蘭卡（Victoria Azarenka），第2度在美國網球公開賽封後。

這也是大會第4種子、22歲的大直美繼2018年美國公開賽、2019年澳洲公開賽之後，生涯第3座大滿貫賽女單冠軍。大至今3度打入大滿貫冠軍戰，從未空手而回。

此役首盤艾薩蘭卡先聲奪人，雖已31歲、且是以非種子身分參賽，但姜是老得辣，一開賽就勢如破竹，只花26分鐘即拿下首盤，一發成功率高達88%；反觀大打來異常漫不經心，有多達13次非受迫性失誤。

但第2盤艾薩蘭卡以2比0領先之後，戰局風雲變色，大直美彷佛變了一個人，連破艾薩蘭卡兩個發球局之後，反以4比3領先。

局面很快倒向對大有利，她接着第3度破了艾薩蘭卡的發球局，後來居上拿下第2盤。

賽後大直美提及第2盤為何能扭轉局勢：「那時我只是覺得，如果沒打到1小時就輸掉比賽，不是超尷尬的嗎？」

決勝第3盤兩人各自保發，直到第4局，大直美破了艾薩蘭卡的發球局，3比1領先。

第5局艾薩蘭卡一度可以扭轉局勢，但她40比0領先，卻白白浪費3個破發點，眼睜睜看着大扭轉落後頹勢成功保發，取得4比1領先。

大此時似乎勝券在握，但艾薩蘭卡仍未放棄，第6局成功保發之後，第7局破了大發球局，追成3比4。

但大隨即回穩，第8局回破艾薩蘭卡，來到5比3領先，第9局大隻要成功保發，就能拿下比賽。

打到此時，頑強如艾薩蘭卡，也再無力回天。來到第2個冠軍點時，艾薩蘭卡一記回球掛網，就這麼讓大直美拿下勝利。

兩位對手以球拍互碰代替握手之後，大直美仰躺在球場中央，看着天空慶祝勝利。

艾薩蘭卡雖與冠軍擦身而過，但對這位31歲的前球後而言，本屆美網必也是場難忘旅程，因為這是她在睽違7年之後，首次打進大滿貫賽決賽。

艾薩蘭卡賽後表示：「我想謝謝團隊相挺，謝謝他們相信我。來到這裡的路非常漫長，但很有趣。」

大直美今天戴着寫有男童萊斯（Tamir Rice）姓名的口罩上場。非裔的萊斯2014年在俄亥俄州克里夫蘭遭白人警察槍殺。

有日本和海地血統的大直美本屆美網每輪比賽都戴着不同的口罩上場，來紀念遭種族不正義和警察暴力而死的受害者。

先前她分別戴過寫有泰勒（Breonna Taylor）、麥克林（Elijah McClain）、亞伯里（Ahmaud Arbery）、馬丁（Trayvon Martin）、佛洛伊德（George Floyd）、卡斯提（Philando Castile）名字的口罩。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP