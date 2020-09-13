從白寡婦到影後 凡妮莎寇比「錐心之痛」擒金獅

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（法新社威尼斯12日電） 英國女星凡妮莎寇比今天憑藉「錐心之痛」勇奪威尼斯影展影後，看來她成功詮釋影集「王冠」里的王室成員之後，藉一擒金獅登上好萊塢王族行列之日，亦不遠矣。

32歲的凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）在Netflix影集「王冠」（The Crown）中飾演英國女王的叛逆妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret），大螢幕作品則有「不可能的任務：全面瓦解」（Mission Impossible━Fallout）里的「白寡婦」、「玩命關頭：特別行動」（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）等。

今年她有兩部作品競逐威尼斯影展，包括描寫女同志情愛的「未來世界」（The World to Come, 暫譯），以及刻畫婦女失去孩子痛苦的「椎心之痛」（Pieces of a Woman, 暫譯），兩部片對於女性描寫都很深刻，若無出色演技無法駕馭，但凡妮莎寇比演來絲絲入扣，好萊塢刊物「綜藝」（Variety）不禁評為「她這個世代最傑出的女星」。

其中讓她勇奪影後的「錐心之痛」，故事取自本片匈牙利籍導演柯諾穆恩德秋（Kornel Mundruczo）和編劇家伴侶韋柏（Kata Weber）失去孩子的親身經歷。

此片開場有長達25分鐘以一鏡到底方式拍攝，震撼呈現女性分娩過程，極考演技。片子開拍前，凡妮莎寇比曾和多名有過切身之痛的女性談過，她說，這是她首度在電影里挑大樑，她「入戲很深」，也坦言要真實呈現女性的苦痛「真的非常可怕」。

她今天領獎時熱淚盈眶地感性致詞說，想和所有「曾失去孩子…有時甚至在生命都還沒開始前就失去」的父母分享這座獎，「我們可以分擔彼此的痛，撫平心中的傷」。

如果呈現女性苦痛還不夠可怕，那看看跟她合作演出此片的男星吧，和她演對手戲的，是好萊塢要求最高的男星之一、「變形金剛」系列演員西亞李畢福（Shia LaBeouf）。

但對於從小就和大咖演員相熟的凡妮莎寇比而言，這些都不足以讓她畏懼，畢竟英國劇場和大銀幕傳奇凡妮莎蕾格烈芙與柯林蕾格烈芙（Vanessa and Corin Redgrave）就是她的家族友人，她可是從小就見慣所謂的「大明星」了。

也或許是因為這種背景，從小耳濡目染的凡妮莎寇比雖稱不上一夕成名，戲劇天分卻是無庸置疑，英國「獨立報」（The Independent）劇評看過她2011年在倫敦皇家宮廷劇院（Royal Court Theatre）的演出之後，滿是褒美：「如果我曾見過明星，她就是那顆星」。

此後凡妮莎寇比劇場和電視角色邀約不斷，歷經多番嘗試，凡妮莎寇比終於遇到了「王冠」里的女王胞妹角色，而後更憑藉此片贏得艾美獎最佳女配角。

在出演「不可能的任務：全面瓦解」里的「白寡婦」、「玩命關頭：特別行動」里「戴克蕭」（傑森史塔森飾演）的妹妹?「哈蒂蕭」之後，凡妮莎寇比接演「錐心之痛」與「未來世界」兩片，儘管今天她是以「錐」片勇奪影後，但影評人對她在「未來世界」的演出也是一致好評。

她在「未來世界」飾演19世紀紐約州一名試着逃離乏味生活的女性，和另一名農婦發展出緊密關係，兩人慢火細煲醞釀的熱情，連影評都為之嚮往。

「衛報」（The Guardian）影評布魯克斯（Xan Brooks）是這樣說的：「未來世界是個以1850年代美國為背景的美麗愛情故事…我可以一整天看着茂密的森林，基本上就像片中主角那樣…整天、整周、整年…如果旁邊坐的是不對的人，每座天堂都會變成地獄。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP