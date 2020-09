從白寡婦到影後 凡妮莎寇比「錐心之痛」擒金獅

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社威尼斯12日電) 英國女星凡妮莎寇比今天憑藉「錐心之痛」勇奪威尼斯影展影後,看來她成功詮釋影集「王冠」里的王室成員之後,藉一擒金獅登上好萊塢王族行列之日,亦不遠矣。

32歲的凡妮莎寇比(Vanessa Kirby)在Netflix影集「王冠」(The Crown)中飾演英國女王的叛逆妹妹瑪格麗特公主(Princess Margaret),大螢幕作品則有「不可能的任務:全面瓦解」(Mission Impossible━Fallout)里的「白寡婦」、「玩命關頭:特別行動」(Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw)等。

今年她有兩部作品競逐威尼斯影展,包括描寫女同志情愛的「未來世界」(The World to Come, 暫譯),以及刻畫婦女失去孩子痛苦的「椎心之痛」(Pieces of a Woman, 暫譯),兩部片對於女性描寫都很深刻,若無出色演技無法駕馭,但凡妮莎寇比演來絲絲入扣,好萊塢刊物「綜藝」(Variety)不禁評為「她這個世代最傑出的女星」。

其中讓她勇奪影後的「錐心之痛」,故事取自本片匈牙利籍導演柯諾穆恩德秋(Kornel Mundruczo)和編劇家伴侶韋柏(Kata Weber)失去孩子的親身經歷。

此片開場有長達25分鐘以一鏡到底方式拍攝,震撼呈現女性分娩過程,極考演技。片子開拍前,凡妮莎寇比曾和多名有過切身之痛的女性談過,她說,這是她首度在電影里挑大樑,她「入戲很深」,也坦言要真實呈現女性的苦痛「真的非常可怕」。

她今天領獎時熱淚盈眶地感性致詞說,想和所有「曾失去孩子…有時甚至在生命都還沒開始前就失去」的父母分享這座獎,「我們可以分擔彼此的痛,撫平心中的傷」。

如果呈現女性苦痛還不夠可怕,那看看跟她合作演出此片的男星吧,和她演對手戲的,是好萊塢要求最高的男星之一、「變形金剛」系列演員西亞李畢福(Shia LaBeouf)。

但對於從小就和大咖演員相熟的凡妮莎寇比而言,這些都不足以讓她畏懼,畢竟英國劇場和大銀幕傳奇凡妮莎蕾格烈芙與柯林蕾格烈芙(Vanessa and Corin Redgrave)就是她的家族友人,她可是從小就見慣所謂的「大明星」了。

也或許是因為這種背景,從小耳濡目染的凡妮莎寇比雖稱不上一夕成名,戲劇天分卻是無庸置疑,英國「獨立報」(The Independent)劇評看過她2011年在倫敦皇家宮廷劇院(Royal Court Theatre)的演出之後,滿是褒美:「如果我曾見過明星,她就是那顆星」。

此後凡妮莎寇比劇場和電視角色邀約不斷,歷經多番嘗試,凡妮莎寇比終於遇到了「王冠」里的女王胞妹角色,而後更憑藉此片贏得艾美獎最佳女配角。

在出演「不可能的任務:全面瓦解」里的「白寡婦」、「玩命關頭:特別行動」里「戴克蕭」(傑森史塔森飾演)的妹妹?「哈蒂蕭」之後,凡妮莎寇比接演「錐心之痛」與「未來世界」兩片,儘管今天她是以「錐」片勇奪影後,但影評人對她在「未來世界」的演出也是一致好評。

她在「未來世界」飾演19世紀紐約州一名試着逃離乏味生活的女性,和另一名農婦發展出緊密關係,兩人慢火細煲醞釀的熱情,連影評都為之嚮往。

「衛報」(The Guardian)影評布魯克斯(Xan Brooks)是這樣說的:「未來世界是個以1850年代美國為背景的美麗愛情故事…我可以一整天看着茂密的森林,基本上就像片中主角那樣…整天、整周、整年…如果旁邊坐的是不對的人,每座天堂都會變成地獄。」(譯者:鄭詩韻/核稿:嚴思祺)

