新冠肺炎全球近2882萬例確診　逾92萬人不治

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（法新社巴黎13日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間13日11時（台灣13日晚間7時），全球至少92萬1097人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少2881萬9490人確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有1913萬3300人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球12日通報新增4806人病歿、28萬4827起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1114死）、巴西（814死）與美國（523死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計19萬3705人病故、648萬6401例確診，至少243萬4658人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（13萬1210人喪生、431萬5687人染疫）、印度（7萬8586人喪生、475萬4356人染疫）、墨西哥（7萬604人喪生、66萬3973人染疫）及英國（4萬1623人喪生、36萬5174人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有93人染疫喪命；其次依序為比利時（86人）、西班牙（64人）、玻利維亞（63人）及智利（62人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計30萬9317死、822萬9215例確診；歐洲累計22萬1146死、447萬1410例確診；美國和加拿大累計20萬2916死、662萬2504例確診。

亞洲累計11萬4518死、644萬5438例確診；中東地區累計3萬9829死、167萬1988例確診；非洲累計3萬2501死、134萬8379例確診；大洋洲累計870死、3萬563例確診。（譯者：陳家倫/核稿：陳政一）

© 2020 AFP