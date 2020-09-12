第77屆威尼斯影展 趙婷執導Nomadland奪金獅獎

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（法新社威尼斯12日電） 第77屆威尼斯影展今天閉幕，中國女導演趙婷執導的美國電影「無依之地」（Nomadland，暫譯）勇奪最高獎項最佳影片金獅獎。

「無依之地」描述居住在廂型車「房車族」穿越廣大美國西部的故事，由旅居美國的中國女導演趙婷（Chloe Zhao）執導，美國女星法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）飾演一名60多歲寡婦，把她的廂型車變成行動住家並踏上旅途，一路上從事季節性工作。

墨西哥導演米歇爾法蘭科（Michel Franco）執導的驚悚片「新秩序」（New Order，暫譯），獲次高獎項評審團大獎銀獅獎。

日本導演黑澤清（Kiyoshi Kurosawa）因執導「間諜之妻」（Wife of a Spy），獲最佳導演銀獅獎。

俄羅斯資深導演安德烈康查洛夫斯基（Andrei Konchalovsky）執導「親愛的同志」（Dear Comrades!，暫譯），獲評審團特別獎。這是一部有關1962年蘇聯屠殺示威勞工的新切爾卡斯克（Novocherkassk）慘案電影。

英國女星凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）因在「椎心之痛」（Pieces of a Woman，暫譯）精湛飾演一位產下夭折新生女兒的悲痛婦女，獲最佳女演員獎（影後）。

義大利男星皮耶法蘭西斯柯法維諾（Pierfrancesco Favino）主演義大利電影「我們的父親」（Padrenostro; Our Father，暫譯）獲最佳男演員獎（影帝）。

© 2020 AFP