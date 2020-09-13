美西野火濃煙鋪天蓋地 拜登：氣候變遷威脅生存

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（法新社波特蘭12日電） 美國西岸地區野火延燒，今天大氣層中濃煙密布。總統川普計畫14日往加州視察；民主黨總統候選人拜登警告，氣候變遷已成為生存上的議題。

法新社報導，西岸野火已奪走27條人命，燒毀近500萬英畝土地，面積大約一個新澤西州。

拜登（Joe Biden）說：「科學很明確，像這樣的致命跡象是無庸置疑的，氣候變遷已迫在眉睫，對我們生活方式造成生存威脅。」

他說，川普可以試圖否認事實，但事實是無可否認的。

川普曾說，西部幾個州長應為近年季節野火擴大增強，承擔一些責任，指責他們在森林管理工作上做得很差。

白宮表示， 川普14日將在加州首府沙加緬度（Sacramento）附近，與聯邦和地方官員見面，聽取簡報。

根據瑞士空氣清凈科技公司IQAir資料，環境災難感日益惡化，今天全球空氣污染最嚴重的5個城市都在美國西岸，從加州洛杉磯（Los Angeles）一路到加拿大溫哥華（Vancouver）的大氣層中都布滿了野火產生的濃煙與灰燼。

在俄勒岡州波特蘭（Portland）市區，今天早晨濃煙嗆人。法新社報導，一名37歲男性居民表示：「好像抽了100根菸一樣，我從未看過這種景象，但在情況有好轉下，我們試着正面以對。」（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP