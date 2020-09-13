華郵記者揭川金互通款曲 金正恩諂媚情書贏得川普心

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓12日電） 華盛頓郵報記者伍德華的新書揭露，北韓領導人金正恩在外交上與美國總統川普互通款曲時，信中使用諂媚而華麗的散文，滿足川普站在歷史舞台中心的虛榮感，連美國中央情報局也嘆為「傑作」。

兩人的私人情感儼然成為驅動華盛頓和平壤間外交的關鍵因素，他們從互相羞辱，揚言發動戰爭，一路走到川普公開示愛。

華郵調查記者伍德華（Bob Woodward）在「憤怒」（Rage，暫譯）一書公開兩位領袖魚雁往返的25封「情書」，金正恩在信中以極度諂媚的語言奉承川普，兩人從而建立非凡的友誼。

兩人2018年在新加坡舉行首次高峰會後，金正恩在當年耶誕節寫給川普的信中說：「我至今仍無法忘懷那歷史性的一刻，在那美麗而神聖的地方，我緊握閣下的手，全世界也都興緻勃勃地看着，我盼望能再度體驗那天的榮耀。」

2018年是北韓最高領導人與美國現任總統首度會面，儘管後來在河內舉行的川金2會破局，金正恩仍將新加坡的會面形容為「珍貴的回憶，光榮的一刻」，更在去年6月的信中表示：「我也相信我倆深摯而特殊的友誼，將成為一股魔幻般的力量。」

三個星期後，兩人突然於南北韓非軍事區（Korean Demilitarized Zone）再度會晤，川普會前在致金正恩的信中表示，兩人都有「一種獨特的風格，締結了一段特別的友誼」。

川普也寫道：「唯有你我能合力化解兩國間長達70年的敵意。這將名留青史！」

不過，自從首次川金會後，北韓去核武化並未取得多少進展。美國情報局局長甚至警告，平壤不太可能放棄核武。

© 2020 AFP