達賴喇嘛籲全球團結行動 力抗氣候變遷

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（法新社華盛頓12日電） 西藏精神領袖達賴喇嘛今天呼籲世界領袖聯合力量，共同對抗氣候變遷。

達賴在七大工業國集團（G7）各國議長線上會議的影音中指出：「現在我們應該更注意全球暖化問題。」

今天會議由美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）主持。裴洛西長期力挺西藏，為藏人發聲。

在中國施壓下，各國領袖會見達賴喇嘛已不如過去頻繁。

在他視訊演說中，高齡85歲的達賴說：「今日大家對解救地球共利共存，有了更多的體認。」

根據「國際支援西藏運動」（International Campaign for Tibet）所發聲明，達賴表示：「如果大家回顧歷史，太過強調單一國家、單一區域，其中也括強調膚色種族…因此，造成許多問題，基本上，這些是自私、以自我為中心的態度。」

這位1989年諾貝爾獎得主又說，氣候變遷正影響一些全世界最無權勢的人。

他表示：「由於全球暖化，一些地區下了太多的雨，另些地區又極其乾燥，因此百姓在受苦。特別是在非洲，以及印度部分地區是如此，而在中國也是。」

他說：「衝擊情況也因經濟發展程度而不同。」

達賴喇嘛說：「富有的人、大飯店，對此沒有多少嚴重的感覺，但窮人是真實面對嚴重問題。」

今天出席線上會議者，還包括英國、加拿大、歐洲聯盟、法國、德國、義大利與日本的議會議長。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP