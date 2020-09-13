駐中國使領館人員活動受限 美批中使情勢升高

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（法新社華盛頓12日電） 美中因彼此的代表機構陷入爭執，雙方持續以牙還牙。在中國宣布限制境內所有美國使領館人員的活動之後，美方今天形容中國這項決定讓情勢升高。

作為全球前兩大經濟體的美國和中國，近幾個月來關係持續惡化。雙方因貿易爭執、人權與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情源頭，激烈指責對方。

美國9月初宣布要求駐美資深中國外交官，進入美國校園或與地方政府官員見面前，須獲得美方許可。中國外交部11日也宣布對美國外交官採取「對等限制」。

北京方面表示，反制措施將適用於美國所有使領館人員，包括駐香港總領事館及其人員。北京並稱此舉是「正當、必要反應」。

但美方今天表示，中國採取的舉措程度超越美國。

國務院發言人形容北京的行動為「升高」情勢，表示中國鎖定美國駐港代表，還用「會面須事前告知的新規定」來限制中國公民與美國人會面。

發言人說：「現在這種告知規定，納入不隸屬美國政府的美國公民，我們從未對中華人民共和國公民有這類要求。」

美中7月點燃代表機構之爭，華府下令中國駐休士頓總領事館關閉，促使北京關閉美國駐成都總領事館。而這只是美中對峙升溫的其中一條戰線。

華府除已制裁被控協助策畫新疆維吾爾族拘留營的官員，在港區國安法上路後，華府上月也把被控壓制香港「自由民主進程」的官員納入黑名單。這項動作促使中國對數名美方要人實施制裁。

美國總統川普把冠狀病毒擴散至全球歸咎於北京，引發中國官員憤怒回應。華府並指控華為和TikTok等中國科技公司和網路平台，替中國共產黨的利益服務。

中國日前遭科技巨擘微軟（Microsoft）披露，來自中國等地的海外團體對美國發動網攻，北京11日則否認試圖干預即將到來的美國總統大選。

© 2020 AFP