中歐關係緊張 將舉行峰會續談投資協議

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（法新社布魯塞爾14日電） 儘管歐洲聯盟和中國因為香港自由和北京對待維吾爾少數民族等議題關係緊張，歐盟領袖今天仍將與中國國家主席習近平就貿易和投資進行協商。

中國官員、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）和德國總理梅克爾（Angela Merkel）將舉行視訊會議，取代因為疫情取消的歐盟27國與中國之間的全面峰會。

中國表示，已經進行7年談判的投資協議有望在今年達成，但歐盟官員警告障礙依然存在，並堅稱他們不會只為了敲定協議就苦吞不利的條件。

一名歐盟官員表示：「就算有政治目標加速談判，並在年底前完成協議，我們也只會在值得這麼做的情況下去完成。」

布魯塞爾當局表示，自從6月舉行類似的視訊會議後，雙方已取得「重大進展」，官員希望在年底前針對協議敲定路線圖，也希望北京改善對歐洲企業的市場准入。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）告訴德國「周日世界報」（Welt am Sonntag）：「歐盟必須明確界定自己的利益，而且必須在美中之間保持堅強與獨立。」

布魯塞爾希望強化對智慧財產權的尊重、結束技術轉移的義務，並降低中國對公營企業的補貼。

外界預期今天的會談不會有重大突破，但歐盟希望說服習近平為這項談判挹注新的政治動能，並賦予中方談判代表更多妥協空間。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）

© 2020 AFP