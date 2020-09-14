俄羅斯反對派疑遭下毒 德國法國瑞典證實

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（法新社柏林14日電） 德國上月聲稱，俄羅斯反對派領袖納瓦尼遭到神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊，德國政府今天表示，法國與瑞典的實驗室也證實他們的發現。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）發言人塞柏特（Steffen Seibert）發表聲明指出，德國要求法國與瑞典「根據納瓦尼（Alexei Navalny）的新檢體，對德國的（諾維喬克中毒）證據展開獨立檢驗」。

納瓦尼目前正在德國首都柏林（Berlin）接受治療。

塞柏特說：「目前已取得在法國與瑞典專門實驗室的檢測結果，均證實德國的（諾維喬克中毒）證據。」

他表示，德國仍在等待全球化武監督團體「禁止化學武器組織」（OPCW）的另一項檢驗結果，儘管如此，基於3個歐洲實驗室的發現，德國再度呼籲俄羅斯，針對納瓦尼案予以解釋。

塞柏特還說：「我們正密切聯繫我們的歐洲盟友們，以採取進一步行動。」

現年44歲的納瓦尼是俄羅斯反對派領袖及反貪腐行動的倡議者。他上月在西伯利亞（Siberia）搭乘飛機感到身體不適後，在當地醫院接受治療，接着被送往德國。

兩周前德國宣稱握有納瓦尼遭諾維喬克攻擊的「確切證據」，不過俄羅斯怒駁這些事證，並說俄國的醫生沒有發現中毒跡象。（譯者：曹宇帆/核稿：楊昭彥）

© 2020 AFP