俄羅斯反對派領袖納瓦尼政壇盟友勝選

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（法新社莫斯科14日電） 根據俄羅斯地方選舉稍早開票結果，反對派領袖納瓦尼的兩個政壇盟友今天當選西伯利亞多木斯克市議員。納瓦尼上個月就是在多木斯克市疑遭下毒。

俄羅斯全國85個地區中約數十個於11日至13日，舉行區長、區議會與市議會議員選舉，以及數個席次的國會議員補選。

根據稍早地方選舉官員公布的選舉結果，儘管執政的「團結俄羅斯黨」（United Russia Party）在多木斯克市（Tomsk）以24.46%的得票率領先，不過當地有兩個選區卻是由納瓦尼（Alexei Navalny）的盟友法蒂夫（Andrei Fateyev）與法德耶娃（Ksenia Fadeyeva）獲得最高票。

上屆2015年的地方選舉，親克宮的團結俄羅斯黨在人口約50萬的多木斯克市得票率達52.27%，本屆則是大幅銳減。

法蒂夫在推特發文指出：「我想大家都明白，發生那樣的事情（納瓦尼疑遭下毒）後，在多木斯克市勝選是個原則問題。」

現年44歲的反對派領袖律師納瓦尼上月疑遭下毒時，曾在西伯利亞推動他倡議的「聰明投票」（Smart Voting）競選策略，呼籲選民將票投給最可能擊敗克里姆林宮人馬的候選人。德國聲稱納瓦尼疑似遭神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊。（譯者：曹宇帆/核稿：楊昭彥）

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