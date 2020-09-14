提姆美網逆轉奪冠 茲韋列夫落淚

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（法新社紐約13日電） 奧地利好手提姆（Dominic Thiem）今天在美國網球公開賽男單決賽先丟2盤後倒趕3盤，史詩般逆轉擊敗德國對手茲韋列夫（Alexander Zverev），茲韋列夫賽後忍不住落淚。

27歲的提姆打了4小時1分鐘，終場2比6、4比6、6比4、6比3、7比6（8/6）擊敗23歲的茲韋列夫，成為公開賽年代史上第一位先輸2盤贏3盤的美網男單冠軍，而且美網決賽由第5盤搶七決勝也是首見。

提姆表示：「真希望我們今天能有兩位冠軍，我認為我們兩人都值得封王。」

提姆首度抱回大滿貫賽單打金杯，他先前曾3次在大滿貫賽奪冠失利，包括今年澳洲公開賽鏖戰5盤後不敵塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）；2018年和2019年法國公開賽連續敗給西班牙紅土天王納達爾（Rafael Nadal）。

提姆說：「我達成人生一大目標，多年來的夢想成真。」

提姆告訴記者：「現階段目標達成，我認為之後在這些最大型比賽中，我可以比較放鬆一點，打得隨心所欲一點，我希望能別再想太多。」

茲韋列夫在頒獎典禮上說：「這是一場硬仗。」他還對提姆說：「真希望你能再失手一點，這樣我就能拿冠軍了。」

© 2020 AFP