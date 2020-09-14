杜拜網紅在世界最高樓公布寶寶性別 網友反彈

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（法新社杜拜13日電） 杜拜一對網紅夫妻在世界最高摩天大樓「哈里發塔」（Burj Khalifa）舉行號稱「歷來最大的寶寶性別公開派對」後，面臨網友反彈聲浪。

這對夫妻是瑪瓦赫（Anas Marwah）和馬勒（Asala Maleh），他們讓哈里發塔點亮藍光，藉此宣布他們的第2個寶寶是男生。有一些網友隨即恭喜他們，但也有不少人批評這場奢華的燈光秀。

有些家庭會在婦女懷孕期間舉行公開寶寶性別派對，有時是施放藍色或粉紅色煙火，藉此公告會生男或生女。

美國加州近日有致命火災是由一場性別公開派對的煙火引起，使得杜拜哈里發塔這場燈光秀引發關注。有報導指出，這對夫妻原是來自戰火頻仍的敘利亞，他們為這次的燈光秀派對砸了近10萬美元（近新台幣300萬元），一名推特用戶抨擊這對夫妻浪費錢，但他們否認此事。

馬勒表示：「我們希望做點特別又難忘的事。」

他們在YouTube頻道上的這個活動影片點閱率很高，至今已破2000萬次，這個頻道約有790萬人訂閱。

一名推特用戶以較為幽默的方式批評說：「大家可以想像這些小孩長大後會如何說嘴嗎？杜拜小孩說：『我的性別是在哈里發塔公布的！』美國小孩說：『這沒什麼，我的還造成加州火災，燒了超過1萬英畝且造成污染！』」

另有推特用戶寫道：「很高興看到大家對這個在哈里發塔上的網紅公布寶寶性別活動出現負評。」（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）

© 2020 AFP