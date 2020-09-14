查理周刊又刊爭議漫畫 土耳其抨擊

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（法新社伊斯坦堡13日電） 法國嘲諷刊物「查理周刊」5年前恐攻案月初首度開庭，周刊也在新一期封面重新刊登掀起爭議的伊斯蘭教先知穆罕默德漫畫，引發土耳其譴責。今天並有200人在伊斯坦堡抗議。

「查理周刊」（Charlie Hebdo）在巴黎的辦公室2015年1月7日遭伊斯蘭恐怖分子果艾齊（Kouachi）兄弟持槍掃射，12人遭擊斃，包括數名法國最受歡迎的諷刺漫畫家。本案可能共犯的訴訟案本月初開庭審理。

查理周刊恐攻案起因疑似是轉載諷刺先知穆罕默德（Prophet Mohammed）的漫畫，而伊斯蘭教禁止描繪穆罕默德形象。周刊為呼應案件開庭，月初再度刊登當年爭議漫畫。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也捍衛周刊的「褻瀆自由」。

土耳其外交部譴責查理周刊重刊漫畫的決定，並痛批這些漫畫「不尊重我們的宗教與我們的先知。」

今天約有200人聚集在土耳其大城伊斯坦堡（Istanbul）歐洲區的貝亞濟特廣場（Beyazit Square）示威抗議，當中有些人高舉的標語警告，查理周刊與馬克宏「將付出慘重代價」。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）

© 2020 AFP