澳洲封鎖州界措施引爭議 總理憂心

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（法新社雪梨14日電） 澳洲疫情仍未退燒，封閉州界措施引爆激烈爭議，總理莫里森談起受影響家庭時潸然淚下，也憂心國家分裂。除對立領袖間激烈互控，也有政界人士警告將出現分離主張。

自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情3月大爆發以來，當局即禁止民眾在各州間穿梭來往。

然而，總理莫里森（Scott Morrison）領導的聯邦政府對此感到不滿，持續施壓要求各州州長解封，也使得爭議愈演愈烈。

媒體聚焦因封閉州界措施被迫分離家庭令人悲傷的處境，並將矛頭指向州政府官員，認為他們應負責。

有一個家庭的幼年子女為了探訪腦癌末期將逝的父親，將因違反檢疫規定面臨鉅額罰金，消息傳出後，各界紛紛慷�┙餑蟻嘀�，捐款金額達到20萬澳幣（新台幣約425萬元）。

這位罹癌的父親金斯（Mark Jeans）住在昆士蘭州；他原本得到當局告知，4個未成年孩子中只有1個能獲准到昆士蘭見他。

昆士蘭州政府認為毗鄰的新南威爾斯州是疫情重災區，當前幾乎禁止所有來自新南威爾斯的人造訪。

金斯的姐妹朗波恩（Tamara Langborne）告訴澳洲廣播公司（ABC）：「你該如何選擇哪個孩子得到見父親最後一面的機會？」

此事件傳出後引發民眾憤怒，昆士蘭衛生局長遭受人身安全威脅，被迫尋求警方保護。

不過，許多州的州長仍因主張實施封鎖措施而支持率飆升。西澳州州長麥高恩（Mark McGowan）是其中之一，他堅持西澳州將維持「島中之島」的狀態。這引發國會議員警告，可能出現危險的分離主張。

保守派自由黨籍總理莫里森也表達憂心，表示過去幾個月「數度感覺澳洲可能分崩離析」。

莫里森最近受訪時也談起另一個家庭的案例，他含淚表示他已親自請託昆士蘭州長帕勒榭（Annastacia Palaszczuk），希望她允許坎培拉女子凱西普（Sarah Caisip）前往昆士蘭參加父親的葬禮。

他並說：「此事無關州界，無關聯邦，無關政治，也無關選舉。」

不過，批評者說，這項爭端正因選舉而起。莫里森的聯邦政府經常針對在野勞工黨主政的州，而帕勒榭正要拚連任，對手就是莫里森保守派聯盟推出的人選。

© 2020 AFP