無視內華達防疫規範 川普就是要辦室內造勢大會

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（法新社華盛頓13日電） 美國總統川普預計今天將舉行數個月來的第一場全室內造勢集會，不過地方當局警告，這場集會恐違反2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫規範在群眾人數方面的相關限制。

對川普而言，事實證明，在疫情期間舉行室內集會恐出現問題。川普6月在奧克拉荷馬州舉行室內造勢活動，事後被認為與當地確診病例激增有關，使他遭受猛烈抨擊。

川普陣營計畫今天在內華達州漢德森市（Henderson）舉行集會，引來地方當局責難。漢德森市當局明言，受疫情影響，市內不得舉行50人以上活動。

漢德森市政府發言人李查茲（Kathleen Richards）透過聲明表示，市府已對活動主辦單位發出書面和口頭警告，告知這場活動將直接違反州長對2019冠狀病毒疾病的緊急指令。

這場疫情讓今年大選少了往年一連串熱鬧忙碌的造勢活動，眼看距離選舉日剩不到2個月時間，川普和民主黨對手拜登（Joe Biden）都上緊發條，積極露面。

川普陣營表示，在內華達州舉行集會時，工作人員會在進場處替參加者量體溫，也會提供口罩，鼓勵民眾配戴。

川普6月20日在奧克拉荷馬州大城杜爾沙（Tulsa）舉辦室內造勢大會，引發爭議，當時絕大多數與會民眾都輕視川普政府的防疫指導原則，處於室內環境卻拒絕配戴口罩或維持社交距離。

杜爾沙造勢活動過後，當地確診人數大增，地方衛生官員表示，大型活動「很有可能」是導致病例激增的因素之一。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP