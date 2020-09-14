疫苗恢複試驗提振市場信心 亞股多收紅

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（法新社香港14日電） 亞洲股市今天多走高，投資人在近來的股市賣壓後歸隊，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗恢複試驗的消息提振市場信心，此外，投資人也靜待美國聯邦準備理事會本周開會結果。

但在全球多個國家重新實施防疫封鎖措施、股價恐有過高之虞、英國擬違反脫歐協議引發緊張，加上美國總統大選等不確定性因素下，亞股今天漲勢有限。

阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca）與牛津大學合作的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，先前因一名英國志願者出現嚴重癥狀，而暫停試驗。英國主管機關現在已經放行，允許恢複試驗。

在世界多地傳出新增病例飆升，其中以色列甚至被迫實施3周的封鎖措施之際，恢復疫苗試驗的消息讓市場大大鬆了一口氣。

分析師表示，市場焦點逐漸轉向11月美國總統大選，美國總統川普和民主黨候選人、前副總統拜登（Joe Biden）角逐白宮寶座。拜登目前在民調中領先。

AxiTrader亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes ）說：「市場現在的焦點在其他所有的危險點，這意味着目前美國大選較不受到重視，但在距離美國大選只剩幾周下，我覺得這個議題很快就會成為焦點。」

此外，投資人也將關注美國聯邦準備理事會（Fed）本周召開的決策會議，以一窺這個全球最大經濟體的現況，以及聯準會未來貨幣政策走向的線索。

日股今天收漲0.7%。軟銀集團（SoftBank Group）13日宣布以400億美元將旗下英國晶片設計公司安謀（Arm）出售給美國半導體公司輝達（NVIDIA）。軟銀股價今天收盤大漲9%。

香港股市和上海股市收盤雙雙上漲0.6%；雪梨股市收漲0.7%；首爾股市收漲逾1%；台北股市收漲0.9%；新加坡股市收盤小跌0.3%。

© 2020 AFP