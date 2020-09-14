肺疫全球確診破2900萬 近92.5萬人喪命

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（法新社巴黎14日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間14日11時（台灣14日晚間7時），全球至少92萬4968人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少2906萬1830人確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有1933萬4000人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球13日通報新增3844人病歿、25萬3832起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1136死）、美國（494死）與巴西（415死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計19萬4081人病故、652萬235例確診，至少245萬1406人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（13萬1625人喪生、433萬455人染疫）、印度（7萬9722人喪生、484萬6427人染疫）、墨西哥（7萬821人喪生、66萬8381人染疫）及英國（4萬1628人喪生、36萬8504人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有93人染疫喪命；其次依序為比利時（86人）、西班牙（64人）、玻利維亞（63人）及智利（63人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計31萬597死、828萬2745例確診；歐洲累計22萬1352死、449萬5833例確診；美國和加拿大累計20萬3292死、665萬6859例確診。

亞洲累計11萬6093死、655萬3850例確診；中東地區累計4萬141死、168萬6419例確診；非洲累計3萬2616死、135萬5521例確診；大洋洲累計877死、3萬604例確診。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

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