輝達併購安謀 將成半導體業新強權

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（法新社東京14日電） 日本軟銀集團（SoftBank Group）今天表示，已同意以400億美元將旗下英國晶片設計公司安謀（Arm）出售給美國半導體公司輝達（NVIDIA），半導體業可能將因而出現新巨擘。

軟銀在聲明中說：「我們與輝達達成最後協議，出售安謀所有股權…價值達400億美元。」

聲明還說，這項協議須經多國主管機關批准，包括英國、中國、美國及歐洲聯盟。

如果過關，這將是今年全球數一數二大的併購案，輝達可望成為半導體業領頭羊。

軟銀2016年以320億美元收購安謀，這項交易未提起投資人的興趣，導致集團股價暴跌。分析師當時說軟銀出價過高，這起收購案也再度引發外界對這家日本企業財務狀況的疑慮。

輝達在聲明中說，根據協議，他們將支付軟銀價值215億美元普通股和120億美元現金，包括簽約時支付的20億美元。

軟銀可能會再獲得50億美元現金或股票，這部分取決於安謀事業表現。輝達也將發15億美元股票給安謀員工，這起交易總值達400億美元。

軟銀表示，他們覺得安謀和輝達聯手會表現更好，且這起併購案對股東來說有助於提升公司價值。軟銀集團預計將持有輝達約6.7%到8.1%股權。

© 2020 AFP