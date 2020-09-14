選情膠着 彭博砸1億美元助拜登攻下關鍵佛州

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（法新社華盛頓13日電） 美國媒體今天報導，前紐約市長、億萬富翁彭博（Mike Bloomberg）將挹注至少1億美元資金，幫助民主黨總統候選人拜登在可能左右總統大選結果的重要戰場佛羅里達州做最後衝刺。

據「華盛頓郵報」（The Washington Post）引述彭博顧問所言，彭博是在總統川普本周稍早宣布準備將部分個人財產拿來競選連任後，才做出這個決定。

曾在2016年拿下佛州的川普，在今年選情激烈的總統大選中，寄望佛州共和黨選民出籠，踴躍參與投票。

彭博顧問希基（Kevin Sheekey）向華郵表示：「佛州9月24日開始投票，因此有迫切需要，得在這個州迅速挹注實際資本。」

希基補充表示：「麥克（彭博）認為，藉由投資佛州，能讓競選資源和其他民主黨資源用在其他州，尤其是賓州。」

今年所有最關鍵的搖擺州佛州、賓州、密西根州、北卡羅萊納州、威斯康辛州和亞利桑那州，2016年時都投給川普，其中4州2012年是投給歐巴馬。

根據真清晰政治（RealClearPolitics）最新彙整全美各大媒體民調平均值，在佛州目前拜登（Joe Biden）民調雖然領先，但幅度有限，僅以48.2%略勝川普的47%。

川普陣營去年初迄今已砸下約8億美元競選，足足比拜登的競選花費多出1倍多。

但令許多人訝異的是，拜登8月間募款金額高達3億6500萬美元，不但超越川普，也打破先前每月募款紀錄。

彭博曾在民主黨初選期間曾爭取提名，川普今天推文表示，「我還以為迷你麥克已經玩完民主黨政治了」，還說這位前紐約市長應該先「救救紐約市」。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP