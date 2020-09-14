2019年中國對澳洲投資幾近腰斬

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（法新社雪梨14日電） 今天公布的最新數據顯示，隨着中澳關係惡化，2019年中國在澳洲投資幾近腰斬。

澳洲國立大學（Australian National University）研究人員表示，中國在澳洲投資的金額，從2018年的48億澳幣（35億美元）降到去年僅剩25億澳幣。

這是中國對澳投資於2016年達到158億澳幣高峰之後，連3年下滑。領導研究的德萊斯戴（Peter Drysdale）教授表示，去年中國海外投資下滑9.8%，但中國對澳投資驟減速度更快，反映出中澳政治緊張。

他告訴法新社：「過去數年間，中國投資人顯然發現澳洲投資環境變得不確定，對在澳洲投資已趨謹慎。」

澳洲6月間宣布更嚴厲的措施，阻止或推翻被視為有損國安的外國新投資；一般認為，這是力圖限制中國日趨成長的影響力。

澳洲擔心中國電信巨擘華為與國安機構的關係，禁止華為參與澳洲5G布建，因此惹惱北京。

德萊斯戴錶示，結構性的改變也是原因之一；隨着商品繁榮期退去，中國投資人跟着放棄礦業和資源。

2019年中國對澳洲房地產以及農業的投資也見下滑，但澳洲國立大學研究人員發現，對建築業、教育業和金融業的投資有「些許成長」。

德萊斯戴錶示，由於外國投資對支撐經濟成長和貿易扮演關鍵角色，澳洲應考慮如何扭轉「持續的下行趨勢」。

他說：「這種狀況能否迅速扭轉，完全是另一個問題，因為這很大程度要看修補兩國關係的作法有多堅決。」

受到一連串外交齟齬影響，中澳關係近月急轉直下。北京對澳洲加入國際呼籲要求調查疫情源頭特別不滿，之後就針對牛肉到大麥等澳洲產品課徵關稅，並勸阻中國學生與遊客前往澳洲。

© 2020 AFP