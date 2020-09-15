亞股隨美股漲勢普遍收高

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（法新社香港15日電） 亞洲股市今天在前一天華爾街股市的漲勢帶動下普遍收高。2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗傳出進展，加上企業併購消息利多，推升美股走高。

股市創下3月以來首度連兩周下跌後，本周在投資人關注2019冠狀病毒疾病疫苗試驗的進展下，普遍走高。

阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）表示，與牛津大學合作的2019冠狀病毒疾病候選疫苗試驗，可望在年底前完成。

另一家製藥巨擘輝瑞（Pfizer）的主管表示，和德國生技公司（BioNTech）合作研發的疫苗可望在幾個月內問世。

萬達（OANDA）高級市場分析師莫雅（Edward Moya ）說：「金融市場仍看好疫苗可在年底前研發完成。」

然而，世界衛生組織（WHO）歐洲區主任克魯格則抱持較謹慎的態度。

克魯格警告，「我不斷聽到，疫苗將讓疫情落幕。當然不是。」

克魯格昨天告訴法新社，今秋疫情將更難因應，會有更多死亡病例。

香港和上海股市雙雙上揚，主要因中國公布的最新數據顯示，零售銷售呈現疫情爆發以來首次增幅，優於市場預期。中國最新公布的工業生產數據也優於預期。

港股恆生指數收漲0.38%；上海綜合指數收漲0.51% 。

首爾股市收高0.65%；台北股市收漲0.45%；新加坡股市收揚0.13%。

日股日經指數則收跌0.44%；澳洲股市也微跌0.08% 。

© 2020 AFP