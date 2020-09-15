亞銀：亞洲開發中國家GDP料將萎縮 近60年來首見

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社馬尼拉15日電） 亞洲開發銀行（ADB）今天預測，「亞洲開發中國家」（Developing Asia）國內生產毛額（GDP）今年料將出現萎縮，為近60年來首見，恐使數以千萬計人陷入貧窮。

總部設於菲律賓馬尼拉的亞銀估計，從太平洋的庫克群島（Cook Islands）到中亞的哈薩克，亞洲開發中國家的GDP今年將萎縮0.7%，低於6月預測的增長0.1%，將成為「1960年代初期以來，首見此區GDP萎縮」。

亞銀在最新的展望更新報告中說：「各地經濟低迷，區域內有近3/4經濟體料將陷入萎縮，比例為60年來最高。」

亞銀說，飽受新型冠狀病毒衝擊的亞太地區經濟明年將呈「彎勾型」復蘇，但也警告為遏止疫情而採取的進一步限制措施，恐影響這個地區的經濟成長。

儘管亞太大範圍地區經濟明年料將出現反彈，GDP估計成長6.8%，仍將「遠低於」2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發前預估的水準。

亞銀說，「如此一來，此區經濟將成L型或『彎勾型』復蘇，而不是V型」；還說曠日持久的疫情是對經濟前景的主要威脅。

亞銀警告，重新實施嚴格防疫限制措施恐阻礙經濟復蘇，甚至引發「金融動蕩」。

亞銀首席經濟學家澤田康幸說：「儘管亞洲開發中經濟體仍保有韌性，但還需政策持續支援以支撐復蘇。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP