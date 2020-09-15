以色列與巴林阿聯關係正常化 川普風光主持儀式

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（法新社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普今天將主持巴林、阿拉伯聯合大公國與以色列關係正常化儀式，這將重塑中東外交態勢，並提升共和黨籍的川普連任希望。

法新社報導，今天儀式舉行地點在白宮南草坪（South Lawn），與會人士包括以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和巴林、阿聯外長。這將是繼1979年埃及和1994年約旦之後，首次有阿拉伯國家與以色列建立外交關係。

川普政府一名高官告訴記者：「各方都很興奮。」

這名官員表示，共有數百人獲邀觀禮，不排除屆時阿拉伯代表和尼坦雅胡象徵性握手的可能性。

他說，「每個人心中都有冠狀病毒的陰影，但大家都會接受（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）檢測」，所以「他們若有任何肢體接觸，也可以理解」。

對中東來說，這份「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）代表數十年來的現狀明顯改變。過去阿拉伯國家因以色列對待無國家巴勒斯坦人的方式，而試圖團結對抗以色列。

巴勒斯坦領袖在日益感到被遺棄之下，13日呼籲民眾在以色列佔領區以及美國、以色列、巴林、阿聯大使館外示威，抗議他們口中的「可恥協議」。但其他強大勢力正在改變中東的遊戲規則。

今天在白宮出席儀式的4國都對伊朗抱持敵意。目前伊朗正受到川普施加的經濟和外交壓力。

此外這種破冰行動也讓以色列及其兩個阿拉伯新夥伴取得一大經濟機會。在疫情導致全球經濟放緩下，這些國家正試圖重建經濟。

川普還可在距離大選不到50天的現在，主持一項歷史性的突破儀式，享受各界關注。但目前民調顯示，川普可能輸掉大選。（譯者：楊昭彥/核稿：張佑之）

© 2020 AFP