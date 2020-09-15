全球COVID-19病例大幅增加 IEA下調石油需求預測

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（法新社巴黎15日電） 國際能源總署（IEA）今天下調石油需求預測表示，隨着世界各國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增，有更多人居家工作，未來幾個月全球石油需求的復蘇速度恐將緩慢。

國際能源總署下調2020年石油平均需求量估值，預期每日全球需求將減少840萬桶，相當於較去年減少8.4%，來到9170萬桶。

石油需求從4月開始迅速收復部分失土，當時全球許多國家已實施防疫封鎖措施。

但國際能源總署在最新的月報中表示，預期石油需求復蘇「在2020下半年會顯着減速」。

根據國際能源總署：「要完全扭轉經濟放緩需要好幾個月時間，至於航空業等某些產業，就算到了明年也不可恢復疫情前的石油消費量。」

國際能源總署並警告，可能出現的第2波疫情恐怕會促使各國政府再度實施行動限制措施，遠距工作增加也將減少燃油需求。

能源總署表示：「防疫措施對交通需求造成的影響、採行遠距工作和疫情造成的經濟危機，使得每日石油消費量仍比2019年少了大約1070萬桶。」

「在北半球冬季即將來臨下，疫情嚴重程度是個未知數。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）

© 2020 AFP