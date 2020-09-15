分食TikTok龐大市場 YouTube在印度測試新短影音創作工具Shorts

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（法新社舊金山14日電） 短影音熱潮席捲全球，谷歌旗下影音分享平台端出YouTube Shorts，搶攻TikTok龐大市場。YouTube今天在印度展開測試，盼能優化其短影音格式，並在未來幾個月拓展至更多國家。

人氣短影音社交平台TikTok風靡全球，深受年輕人喜愛，以手機錄製簡短又古怪的搞笑短片蔚為風潮。

YouTube產品管理副總裁傑斐（Chris Jaffe）在部落格貼文說：「對於只想用手機拍攝短影音的創作者和藝術家而言，Shorts是種全新體驗。」

「接下來幾天，我們將在印度推出Shorts的早期beta測試版，並提供一些新的創作工具進行測試。」

YouTube說，Shorts可用來創作長度在15秒內的短影音；YouTube目前在全球擁有約20億用戶。

傑斐提到，在YouTube廣泛推出這項新服務前，將先依用戶反饋進行修改。

YouTube計畫推出名為Shorts的短影音內容服務之際，TikTok正在尋求與甲骨文公司（Oracle）成為合作夥伴，以躲過美國總統川普下達的封殺令。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天證實，TikTok母公司北京字節跳動（ByteDance）回絕軟體巨擘微軟（Microsoft）提出的收購方案後，美國政府已收到甲骨文提出競標TikTok美國業務的提案。

不過，目前尚不清楚美國監管機構是否會核准這筆交易。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP