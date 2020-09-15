北極最大冰架崩裂 113平方公里巨大冰塊脫落

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（法新社丹麥哥本哈根14日電） 科學家今天表示，由於溫度持續攀升，位於格陵蘭一塊面積超過整個巴黎的巨大冰塊，已從北極最大冰架崩裂，落入海里。

這塊面積113平方公里的巨大冰塊從位於東北格陵蘭（Northeast Greenland）的 「北緯79度冰川」（Nioghalvfjerdsfjorden glacier）脫離，而科學家表示，根據平均溫度上升趨勢，這早在意料中。

丹麥和格陵蘭地質調查局（Geological Survey of Denmark and Greenland, GEUS）冰川學教授波克斯（Jason Box）告訴法新社：「我們在剩餘的最大冰架上觀察到更快流失速度。」

GEUS也公布了顯示脫離浮冰的衛星影像。

冰塊自冰川脫落為正常現象，被稱為「崩裂」過程，但剝落面積通常不會這麼大。

GEUS指出，北緯79度冰川自1999年以來已失去共160平方公里冰，相當於曼哈頓（Manhattan）面積的2倍大，且流失速度過去2年不斷加快。

波克斯說：「倘若過去2年觀察到的溫暖夏季繼續出現，將會助長全球海平面加速上升。」

科學雜誌「自然」（Nature）去年12月刊登的研究指出，1992年至2018年期間，格陵蘭冰架融化造成全球海平面上升1.1公分。

英格蘭林肯大學（University of Lincoln）的最近研究預測，至2100年，全球海平面將因格陵蘭融冰上升10至12公分。

格陵蘭地區平均溫度自1980年以來已上升約攝氏3度，預計今年將創新高。（實習編譯：林岳鋒/核稿：劉學源）

© 2020 AFP