在野黨領袖披露：尼坦雅胡無意與巴勒斯坦謀和

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（法新社耶路撒冷15日電） 阿拉伯聯合大公國與巴林相繼承認以色列，不過就在以色列總理尼坦雅胡與阿聯和巴林即將簽署畫時代協議前，以色列在野黨領袖拉皮德透露，尼坦雅胡「無意」與巴勒斯坦謀和。

力主恢復與巴勒斯坦和談的拉皮德（Yair Lapid）表示：「這個政府沒打算與巴勒斯坦談任何議題。」

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）即將與阿聯和巴林簽署關係正常化協議，這是自1990年代以來，以色列首度與阿拉伯國家敲定的協議，將由美國總統川普主持簽署儀式。拉皮德在此之前告訴法新社前述情況。

雖然中間派領袖拉皮德對於兩個波斯灣國家與以色列簽協議表示歡迎，但他也主張，以色列應與巴勒斯坦恢復和談。

他在國會辦公室告訴法新社：「當前的政府聲稱，我們與溫和遜尼派（Sunni）國家達成協議，沒有付出與巴勒斯坦人和談的代價。我要表達的是，與巴勒斯坦和談不是代價，而是以色列的利益。」

尼坦雅胡飛往美國華府前，才剛宣布將再度實施封城，以遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延。

拉皮德說：「我們政府決定再度封城的唯一理由，就是全面失控了。」

根據法新社過去兩周的疫情統計，全球肺疫感染率最高國家是巴林，以色列排名全球第2高。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

© 2020 AFP