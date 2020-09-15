多特德國杯旗開得勝 小將貝林翰處女秀就進球

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（法新社柏林14日電） 德甲勁旅多特蒙德（Borussia Dortmund）今天在德國足協杯（German Cup）第一輪以5比0血洗德丙杜伊斯堡（Duisburg），17歲小將貝林翰（Jude Bellingham）加盟多特首秀就有進球。

德國足協杯（簡稱德國杯）是德國國內重要性僅次於全國聯賽的錦標賽，參賽球隊來自德甲、德乙、德丙以及德國21個地區杯賽冠軍，比賽采淘汰制。冠軍可以直接取得下屆歐洲聯賽及德國超級盃參賽資格。

今年7月才從英冠的伯明罕城（Birmingham City FC）轉會進多特的貝林翰，只花了30分鐘就踢進加盟多特的首顆進球，幫多特的領先擴大至2比0；多特第14分鐘靠桑丘（Jadon Sancho）罰進12碼先馳得點。

杜伊斯堡後衛佛克默（Dominic Volkmer）第38分鐘吞紅牌退場，多特的哈札德（Thorgan Hazard）隨即自由球破門拉開比分為3比0。

身兼英格蘭U21國腳的貝林翰半場退場後，另一陣中小將雷伊納（Gio Reyna）踢進第4分；隊長羅伊斯（Marco Reus）替補上場是他2月受傷以來首次上場比賽，第58分鐘錦上添花攻進球隊第5分。

© 2020 AFP