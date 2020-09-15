委內瑞拉逮意圖炸電廠美諜 將控恐怖主義罪

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（法新社卡拉卡斯14日電） 委內瑞拉政府今天聲稱瓦解一項為製造動亂而炸毀電廠與煉油廠的秘密行動，並說已逮到包括一名美國人在內的8名陰謀者，在美國人手中搜出重武裝、爆裂物、監視影像與現金。

委內瑞拉檢察總長沙柏（Tarek William Saab）在全國電視談話指出，有現役的委國軍人協助美國犯嫌，當局確認後者的身分為希斯（Matthew John Heath）。

沙柏今天宣布上周在煉油設施附近被捕的「美國間諜」將被依恐怖主義罪嫌起訴。委內瑞拉11日就宣布破獲這起陰謀案，除美國人希斯之外，在周末期間的後續突擊行動里還另逮捕7名委內瑞拉公民，其中一人還是現役的委國軍人。

沙柏在電視談話中說：「所有涉案委國人士會被依叛國、恐怖主義、非法運送武器與結夥犯罪起訴；被捕的美國人士則涉犯恐怖主義、非法運送武器與結夥犯罪。」

沙柏表示，他們在希斯的車子里發現榴彈發射器、衝鋒槍及數量龐大的爆裂物材料，希斯從2005到2016年從事一系列、每次為期3個月在伊拉克的任務，擔任中情局秘密基地的聯絡官。

委內瑞拉上月將34歲的鄧曼（Luke Alexander Denman）與41歲的柏利（Airan Berry）兩名前美軍人員判刑20年，兩人今年5月入侵委國失敗後被控恐怖主義罪。

© 2020 AFP