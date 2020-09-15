新書：川普承認喜歡「強悍卑鄙」領袖

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（法新社華盛頓14日電） 根據今天曝光的錄音內容，美國總統川普承認他喜歡專制領袖，「愈強悍卑鄙」的領袖，他相處得愈好。

傳奇調查記者伍德華（Bob Woodward）新書「憤怒」（Rage，暫譯）即將於明天出版，這本書是根據他與川普18次錄音訪談而成。

他今天在美國國家廣播公司（NBC）晨間新聞及談話性節目「今日秀」（The Today Show）中，播出這段錄音檔。

從錄音檔中可聽到，川普解釋為何自己和土耳其總理艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）走這麼近；他於1月21日的錄音中表示：「我跟艾爾段關係很好，即使不應該如此，因為大家總說『這人糟糕透頂』。」

土耳其2016年的一場流產政變，讓艾爾段箝制媒體自由、執行大規模鎮壓並將成千上萬人關進監獄。

川普評估他人時少有好話，卻在與伍德華的訪談中，對北韓獨裁者金正恩、中國領導人習近平、俄羅斯強人總統蒲亭和沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）等被控違反人權領袖時，罕見地讚譽有加。

川普說道：「對我來說這樣正好。我可以告訴你，我的人際關係中，對方愈強悍卑鄙，我跟他們就相處得愈好。」（實習編譯：林岳鋒/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP