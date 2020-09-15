研究：疫情拖累 英國2020年恐流失百萬個工作

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（法新社倫敦14日電） 根據今天公布的一項研究指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情可能讓英國在今年內流失100萬個工作機會，且預估以當前第3季流失情形最嚴重。

英國就業研究所（Institute for Employment Studies，IES）報告預測，英國7月至9月的這一季，恐會流失45萬個工作機會，並警告若處於最糟狀況，可能會有69萬人飯碗不保。

這個研究團體預測，10月至12月的第4季，可能再減20萬個工作機會。

最近官方數字顯示，英國今年上半年已經減少了大約24萬個工作機會。

IES根據破產管理局（Insolvency Service）官方資料作出預測，英國今年可能總共流失超過100萬個工作機會。

英國政府於3月23日實施全國防疫封鎖措施之後，推出工作保留計畫。各界愈來愈擔心此計畫一旦結束的後果，IES也作出上述大膽預測。

根據英國強制休假計畫，政府為民營企業約1000萬個勞工給付80%薪水，而計畫將於10月終止。

分析專家已一再警告，計畫結束，將導致全英失業人口激增。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP