研究 : 亞洲瘧蚊入侵非洲 威脅都市居民

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（法新社華盛頓14日電） 一份新研究今天指出，源於亞洲的史帝芬塞瘧蚊（Anopheles stephensi）已入侵非洲大陸並擴散各地，恐使數千萬非洲城市居民面臨感染瘧疾的風險。

瘧疾2018年在全球奪走40萬條人命，其中大多數是非洲的幼童。瘧疾這種疾病是由大約40種病媒蚊在吸血時，將寄生蟲傳染給人類所引起。

甘比亞瘧蚊（Anopheles gambiae）是非洲瘧疾疫情的主要傳播源，但甘比亞瘧蚊不喜歡城市裡的臟污積水，也不會在城市中的潔凈水槽里產卵，因此非洲大多數的瘧疾傳染髮生在鄉村地區。

但刊登於美國「國家科學院學報」（PNAS）的一項新研究，牛津大學醫學昆蟲學家辛卡（Marianne Sinka ）繪製出史帝芬塞瘧蚊在非洲的擴散路徑。

史帝芬塞瘧蚊懂得從縫隙鑽入水槽產卵，尤其喜歡由磚頭與水泥做成的水槽。

史帝芬塞瘧蚊2012年在東非國家吉布地（Djibouti ）首都吉布地市造成重大疫情，當地原本幾乎沒有瘧疾；後來在衣索比亞、蘇丹等其他地方都發現史帝芬塞瘧蚊的蹤跡。

辛卡與研究同事將史帝芬塞瘧蚊出現位置的數據結合空間模型分析，發現史帝芬塞瘧蚊喜歡的棲地特點：炎熱多雨的人口稠密都市地區。

這項研究發現，非洲有44個城市是史帝芬塞瘧蚊「高度適宜」的落腳地區，且相較於現況，又會有1億2600萬非洲民眾（主要在赤道地區附近）面臨感染瘧疾的風險。

不像非洲蚊類多在涼爽夜晚叮人，史帝芬塞瘧蚊即便在溫暖的傍晚也會叮人，因此光是晚上睡覺掛蚊帳還不夠，必須加裝紗窗、在牆面噴灑殺蟲劑並盡量穿着長袖衣褲。

辛卡指出，治本方法則是清除容器積水、蓋緊水槽以防止孑孓孳生，這些措施在印度都有收效。

© 2020 AFP