美拘留中心濫摘女性子宮 人權團體譴責

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（法新社華盛頓14日電） 美國一個移民拘留中心施行子宮切除手術的數量驚人，人權團體今天予以譴責。被拘留在該中心的人，形容那裡宛如「實驗性集中營」。

吹哨者揭發喬治亞州（ Georgia）民間經營的歐文郡拘留中心（Irwin County Detention Center）的作法後，有關該中心作為的資訊陸續傳出。該中心關押的人員，有一部分是遭美國移民暨海關執法局（ICE）拘留者。

其中一名被拘留的人接受非營利組織「南方計畫」（Project South）訪問時說：「當我會晤那些接受手術的女性時，我覺得那簡直就像是實驗性集中營，就像是他們拿我們的身體進行實驗一樣。」。南方計畫向美國政府提出投訴。

投訴還指控，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大流行期間，該中心存在「令人震驚醫療疏忽」，包括拒絕對出現癥狀的被拘留者進行篩檢，並捏造醫療紀錄。

吹哨者是任職該中心一名護理師，被拘留在那裡的女性告訴她，她們不完全明白，為什麼自己必須進行手術，切除整個或部分子宮。

她說：「有許多被拘留的人告訴我，她們去看了醫生，並接受了子宮切除手術，但卻不知道為什麼要做這樣的手術。」

她指稱有一名醫生，「幾乎每個他看過的人都接受了子宮切除手術，幾乎每個人都是此」，而他還曾錯摘一名婦女的卵巢。

南方計畫、喬治亞拘留觀察（Georgia Detention Watch）等組織，代表遭關押移民以及那名護理師提出投訴。

© 2020 AFP