遭美印封殺 騰訊轉向東南亞拓展市場

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（法新社新加坡15日綜合外電報導）中國科技巨擘騰訊公司在美國和印度受挫之際，今天宣布將在新加坡開設新辦事處，作為在東南亞地區的業務中心。

東南亞地區擁有6.5億人口和迅速成長的中產階級，騰訊欲利用新加坡作為基地以拓展東南亞市場。

騰訊發表聲明說：「我們正在新加坡拓展業務，以支持我們在東南亞和其他地區不斷成長的業務。」

在馬來西亞、泰國和印尼已設有辦事處的騰訊表示，正在為各項職位招聘人才。

彭博新聞引述匿名消息人士報導，由於地緣政治情勢緊張，騰訊在新加坡設立區域中心的計畫已加速進行。

美國總統川普宣布，從9月中起，封殺騰訊旗下的社群媒體平台WeChat和中國字節跳動公司的短影音平台TikTok。

中國和印度部隊在具爭議的喜馬拉雅山區邊境爆發一系列衝突後，印度禁止數百款中國應用程式（App），包括騰訊的熱門遊戲「絕地求生M」（PUBG Mobile）和「傳說對決」（Arena of Valor）。

彭博報導，字節跳動等其他中國企業也都希望在新加坡拓展業務，其中字節跳動計畫為此投資數十億美元；阿里巴巴則正在洽談投資新加坡叫車服務業者Grab。

許多跨國企業選擇新加坡設立區域總部，觀察家認為，因為香港局勢動蕩，新加坡的魅力相對提升。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）

© 2020 AFP