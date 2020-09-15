電影盧安達飯店主角原型出庭 被控恐怖主義等罪

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（法新社基加利14日電） 描述盧安達大屠殺並獲得奧斯卡金像獎提名的美國好萊塢電影「盧安達飯店」，片中英雄主角原型魯塞薩巴奇納今天首度出庭，被控恐怖主義等嚴重罪名。

魯塞薩巴奇納（Paul Rusesabagina）一臉疲憊現身，並請求法官同意他交保就醫，不過檢方主張他有逃亡之虞，是否交保待17日裁定。

家屬先前表示，現年66歲的魯塞薩巴奇納曾罹患癌症，仍因心臟病與高血壓纏身，需要持續服藥治療。

他面臨13樁罪名指控，包括恐怖主義、資助並創立好戰組織、謀殺、縱火以及共謀讓小孩加入武裝團體等。

神情凝重的魯塞薩巴奇納，戴口罩、着米色方格外套與卡其褲出現在法庭，他拒絕認罪或無罪答辯，律師說，當庭審正式開始，他的當事人就會答辯。

魯塞薩巴奇納首度現身法庭，當地警方嚴密戒備。在1994年盧安達大屠殺期間，魯塞薩巴奇納擔任飯店經理，因庇護超過1200人的英勇行徑而獲得讚譽。

魯塞薩巴奇納自1996年起旅居海外，擁有比利時國籍及美國綠卡，盧安達大屠殺後，胡圖族（Hutu）的魯塞薩巴奇納對圖西族（Tutsi）總統卡加米（Paul Kagame）領導的政府越來越不滿，並指控執政黨獨裁與反胡圖族情緒。

他還是在野陣營「盧安達民主變革運動」（Rwandan Movement for Demoratic Change, MRCD）共同創辦人，據稱「民族解放陣線」（National Liberation Front, FLN）是MRCD的武裝羽翼，魯塞薩巴奇納並坦承，曾捐款2萬歐元（約新台幣69萬元）給FLN指揮官恩薩畢馬納（Callixte Nsabimana），但否認捐款是資助叛亂活動。恩薩畢馬納也因類似指控而受審。

「人權觀察」（Human Rights Watch）上周表示，魯塞薩巴奇納是強制被消失的受害者。2004年拍攝的電影「盧安達飯店」（Hotel Rwanda），由美國演員唐奇鐸（Don Cheadle）飾演這位英雄人物。

卡加米否認魯塞薩巴奇納被綁架，並暗示他是遭誘騙返國。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

© 2020 AFP