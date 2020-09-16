全球COVID-19超過2963萬例確診 逾93萬人不治

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（法新社巴黎16日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間16日11時（台灣16日晚間7時），全球至少93萬6095人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少2963萬3590人確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有1978萬7400人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球15日通報新增6257人病歿、29萬6401起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1290死）、美國（1250死）與巴西（1113死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計19萬5961人病故、660萬6674例確診，至少249萬5127人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（13萬3119人喪生、438萬2263人染疫）、印度（8萬2066人喪生、502萬359人染疫）、墨西哥（7萬1678人喪生、67萬6487人染疫）及英國（4萬1664人喪生、37萬4228人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有94人染疫喪命；其次依序為比利時（86人）、西班牙（64人）、玻利維亞（64人）及智利（63人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計31萬4495死、840萬3067例確診；歐洲累計22萬2734死、461萬4184例確診；美國和加拿大累計20萬5187死、674萬5229例確診。

亞洲累計11萬8964死、674萬9823例確診；中東地區累計4萬771死、172萬2231例確診；非洲累計3萬3066死、136萬8342例確診；大洋洲累計878死、3萬713例確診。

© 2020 AFP