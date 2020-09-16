吳釗燮呼籲國際社會 捍衛民主前線台灣

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（法新社巴黎16日電） 台灣外交部長吳釗燮今天接受「法國24」電視台專訪，談及中國對台灣的武力威脅。他呼籲國際社會繼續支持捍衛民主前線的台灣。

法國24電視台（France 24）在專訪中，詢問吳釗燮中國「武統台灣」以及爆發戰爭的可能性。

吳釗燮回答說，「事實上，過去幾十年來，台灣一直活在中國武力威脅的陰影下，而近幾年我們可見，中國的武力威脅正逐漸激化」。他也提及中國自去年起增加在台周邊的軍演，例如8月10日中共軍機飛越台海中線等。

數據指出，中共飛機跨越防空識別區的案例已超過30起，為台灣帶來極大威脅。「在這樣的情況之下，我們當然必須準備防禦，過去幾年來我們也非常努力增強自身的防禦能力」。

吳釗燮強調，「與此同時，我們也希望國際社會能了解台灣這個民主政體，正面臨中國極權國家的威脅。只要國際社會能認知到這點，我想對台灣的國際支持就會增加」。

由於中國不斷增加軍演，主持人詢問是否有擦槍走火的可能。對此吳釗燮表示，中國與台灣在內的其他國家都有擦槍走火的可能。他指出，為了阻止中國對台用武，台灣感謝美國在該區的持續行動。

吳釗燮強調，受威脅的不只台灣，東海、南海都有中國刻意軍事挑釁的行為，不僅威脅區域和平穩定，也威脅台灣在內的各國領土主權。「由此看來，中國正企圖擴張，威脅且影響許多國家。因此，我們認為，志同道合與民主陣線的國家應該更關注這個區域，共同協助。如此一來，才能嚇阻中國的擴張企圖」。

© 2020 AFP