川普：COVID-19疫苗可望再3、4周問世

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（法新社費城15日電） 美國總統川普今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗可能會在一個月內問世。

川普在費城和選民舉行「你問我答」的市民大會時說：「我們快要有疫苗了。我們再幾周就能拿到疫苗，你知道的，可能再3、4周。」

不過就在數小時前，川普今早對福斯新聞（Fox News）表示，疫苗可能再「4周、也可能8周」問世。

民主黨人擔憂，政府監管機關與科學家可能會受到川普的政治壓力以及時通過疫苗，增加他11月3日總統大選的連任勝算。

包括美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）在內等專家表示，疫苗可能今年底才能獲得核可。美國迄今有近20萬人染疫病故。

在美國廣播公司新聞網（ABC News）主辦的市民大會上，川普被問及何以淡化疫情，他回答說：「我沒有淡化，事實上，在許多方面，以行動來看，我反而是在重視疫情。」

不過，根據今天公布的新書「震怒」（Rage）訪談錄音檔，川普本人告訴記者伍德華（Bob Woodward），他刻意試圖「淡化」疫情，以免造成民眾恐慌。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP