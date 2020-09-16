巴特勒關鍵3分打 熱火勝塞爾蒂克東區決賽拔頭籌

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社奧蘭多15日電） 熱火今天與塞爾蒂克殺進延長賽，靠巴特勒關鍵「3分打」和阿德巴約致命阻攻，以117比114擊敗塞爾蒂克，在NBA東區冠軍賽拔得頭籌。

波士頓塞爾蒂克與邁阿密熱火今天打完4節以106比106戰成平手，延長賽塞爾蒂克打出4比0開局，熱火回敬7比0攻勢，塞爾蒂克連下4分後，熱火113比114落後，但巴特勒（Jimmy Butler）此時切入上籃得手並獲得加罰機會，在他罰進完成「3分打」後，熱火116比114領先。

塞爾蒂克在延長賽結束前12秒僅落後1分，塔特姆（Jayson Tatum）切入上籃卻被阿德巴約（Bam Adebayo）的阻攻攔下而失去扳平甚至超前機會，塞爾蒂克采犯規戰術凍結時間，但阿德巴約兩罰1中，終場熱火117比114拿下勝利。

這場東區決賽首戰的開局，熱火手感不佳，三分球命中率僅3成33，整體投籃命中率更低到只有2成73，讓塞爾蒂克在首節26比18領先。次節熱火打出24比14開局，一度以42比40將比分超前。

上半場熱火德拉吉奇（Goran Dragic）、克勞德（Jae Crowder）分別拿下16分、10分，塞爾蒂克除塔特姆攻下15分外，史瑪特（Marcus Smart）、布朗（Jaylen Brown）分別獲得13分、10分，兩隊以55比55戰成平手。

下半場開打後，熱火曾站上領先位置，在第3節剩下5分13秒，赫洛（Tyler Herro）空手切入上籃得手後，以66比65領先，但塞爾蒂克此時打出18比5高潮，在前3節打完後，以83比71領先熱火12分。

末節熱火逐漸將比分追近，在100比105落後之際，赫洛、巴特勒接連飆進三分球，反以1分超前，但塞爾蒂克靠塔特姆在終場前22秒罰進關鍵1球扳平比數，讓兩隊106比106平手，並使比賽進入延長。

延長賽倒數6秒塞爾蒂克塔特姆飛身灌籃，阿德巴約在籃框上硬賞一記火鍋，阻斷綠衫軍最後得分機會。

德拉吉奇攻下熱火最高29分，克勞德、巴特勒分別斬獲、22分、20分，阿德巴約拿下18分，赫洛則有12分進帳。

塞爾蒂克的塔特姆有30分、14籃板的「雙十」成績，史瑪特貢獻26分，華克（Kemba Walker）、布朗分別進帳19分、17分，沃納梅克（Brad Wanamaker）則獲11分。

美國職籃NBA例行賽戰績48勝24負，名列東區第3種子的塞爾蒂克，今天起與例行賽44勝29負，居東區第5種子的熱火進行東區冠軍賽。塞爾蒂克是東區各隊在例行賽中，唯一攻守兩端表現都排在前5名的強隊，兩隊例行賽3次交手，塞爾蒂克也以2勝1負佔上風。

今年季後賽，兩隊首輪都打得輕鬆，塞爾蒂克4比0輕鬆擊敗費城76人，熱火也橫掃印第安那溜馬。次輪熱火意外以4比1「下克上」淘汰東區龍頭密爾瓦基公鹿，早早晉級東區決賽；塞爾蒂克則是和尋求衛冕，本季東區第2種子的多倫多暴龍大戰7場後，驚險以4比3闖進東區冠軍戰。

© 2020 AFP